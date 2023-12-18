نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يرفض التعليق على طرد دالوت بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الحديث عن إمكانية طرد نجم الفريق دالوت بسبب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

مدرب مانشستر يونايتد يرفض التعليق على طرد دالوت بسبب محمد صلاح

وسقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتعرض نجم فريق مانشستر يونايتد، ديوجو دالوت للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية، في مباراة الأمس أمام نظيره ليفربول، وذلك بسبب تدخله على قدم النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

تين هاج يرفض التعليق على طرد دالوت بسبب صلاح

وعند سؤاله تين هاج عن واقعة طرد ديوجو دالوت بسبب محمد صلاح لاعب ليفربول، أشار مدرب مانشستر يونايتد: "أنت تحكم على الأمر، سأترك الأمر لك".

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول ارتفع رصيده في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 25 نقطة