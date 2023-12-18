نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير فلومينينسي البرازيلي يتحدث عن جوهرة الأهلي: نخشى خطورة هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث فريد نجم المنتخب البرازيلي السابق، والمدير الرياضي لفريق فلومينينسي، عن أهمية مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور عقب الإطاحة بنظيره السعودي اتحاد جده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- مدير فلومينينسي يتحدث عن بيرسي تاو

وقال المدير الرياضي لنادي فلومينينسي في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر قناة «أون تايم سبورتس»: " النادي الأهلي فريق كبير وقوي ولديه لاعبين بمستوي عالي ومميز في جميع المراكز، لكن فريق فلومينينسي جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمباراة المقبلة وبكامل العدد".

وواصل فريد:" بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، من أبرز نجوم الفريق، في ظل لخطورة الكبيرة التي شكلها اللاعب خلال مباراة اتحاد جدة الماضية، في الدور ربع النهائي من المسابقة".

واختتم:" الأهلي يمتلك لاعبين مميزين للغاية، والجهاز الفني لنادي فلومينينسي درس المباراة بشكل جيد، مشددا على أن هذه المباراة فرصة تاريخية بالنسبة لنا للعبور إلى النهائي".

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.