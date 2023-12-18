نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. كيف يستغل الأهلي نقاط ضعف "عواجيز" فلومينينسي ويصعد لنهائي كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على استغلال نقاط ضعف منافسه البرازيلي فلومينيسي، لحسم موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح الأهلي في عبور صاحب الأرض والجمهور نادي اتحاد جده في المباراة الأولى بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

- نقاط ضعف فلومينيسي قبل مواجهة الأهلي في المونديال

رغم تألق لاعب خط هجوم الفريق البرازيلي، إلا أن فلومينينسي على مستوى خط الدفاع يمتلك كوارث، ففي الدوري البرازيلي تلقى 47 هدفا في 38 مباراة، وهو ما يعني أنه لا يتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في العديد من المواجهات.

كما أن عامل السن الكبير لمعظم لاعبي الفريق البرازيلي سيعد أحد العوامل الهامة التي قد تفيد الأهلي، خاصة وأنه بملك خط هجوم ووسط وأجنحة تتميز بالمهارة والسرعة بالكرة، حيث سيجد لاعبي خط دفاع المنافس صعوبة في مواجهة بعض المواقف في ظل اعتماد الأهلي على تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة والتمريرات الطويلة التي تضرب خطوط الدفاع.

ستساعد فاعلية وشباب لاعبي القلعة الحمراء في بعض الأحيان بحسم مواقف صعبة عن طريق اللياقة البدنية مثل ثلاثي خط وسط الأهلي والظهير الأيمن محمد هاني الذي سيواجه مصاعب في إيقاف الجبهة النارية لفلومينيسي والذي يتواجد بها مارسيلو وكينو.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

