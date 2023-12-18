نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين السعودية واليونايتد.. برشلونة يقرر رحيل "الساحر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتسعى إدارة العملاق الكتالوني، لتصحيح أوضاع الفريق من جديد بعد الهبوط الواضح مؤخرا في النتائج والأداء.

- رافينيا يقترب من الرحيل

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تدرس إدارة العملاق الكتالوني، الاستغناء عن خدمات الجناح البرازيلي رافينيا في انتقالات يناير القادمة، بعد تراجع مستوى اللاعب فنيا وتهديفيا في الموسم الحالي.

وكان رافينيا من ضمن النجوم الذين ضمنوا مكانا أساسيا في حسابات تشافي هيرنانديز الذي يحصن اللاعب دائما من رغبة الإدارة برحيله، إلا أن تراجع مستواه أفقده مكانه بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تلقى النجم البرازيلي بعض العروض الضخمة مؤخرا للحصول على خدماته في الموسم الحالي، والذي يأتي في مقدمتها الدوري السعودي للمحترفين، كما يمتلك اللاعب عرضا أخر على سبيل المبادلة داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل الحصول على سانشو.