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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

رسالة المونديال.. سؤال كولر للجمهور ومفاجأة سعيدة لكهربا وتأثر الخطيب وتحذير من 3 لاعبين في فلومينينسي

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وينقل لنا موفد "دوت الخليج الرياضي" بمونديال الأندية 2023 بالسعودية، رسالة المونديال في نقاط موجزة، وإليكم فيما يلي:-



في البداية، الروح المعنوية كبيرة جدًا، سيطرت على لاعبي الأهلي بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



١: كولر رفض منح اللاعبين أي راحة سلبية بعد انتهاء مباراة الاتحاد وانتظم اللاعبين في التدريبات اليوم التالي وكان تدريب خفيف شارك فيه جميع اللاعبين.

٢: طرد موديست كان الحدث الأهم في معسكر الأحمر وبين الجماهير الأهلاوية، خاصة بعد قرار بإعلان انتهاء دور اللاعب في المونديال لإيقافه مباراتين، ليبدي جمهور الأهلي ارتياحه لغياب اللاعب الذي يراه غير مؤثرا حتى الآن مع الفريق.

٣: كولر بدأ في تجهيز طاهر محمد طاهر ليشارك في مركز المهاجم الصريح بديلا لكهرباء إذا اضطر الجهاز الفني الاستعانه به في المباراة.

٤: كولر حرص على الذهاب لجمهور الأهلي وتبادل التحية في المران الأخير وسألهم هل تحتاجون تذاكر؟ ولكن الجماهير أكدت أنها حجزت التذاكر ولا تحتاج إلا للفوز في مباراة اليوم.

٥: جمهور اتحاد جدة انبهر بمستوى كهربا في مباراة الأهلي أمامه فريقهم جمهور الاتحاد كان يعتقد أن مستوى كهربا تأثر بسبب الإيقاف فترة طويلة وتقدم السن، ولكن تفاجأ الجمهور بمستوى اللاعب الذي كان سببا في صناعة الثلاث أهداف، ويتمتع كهربا بشعبية كبيرة بين جمهور الآتي.

٦: الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض طلب الأهلي بارتداء اللاعبين القميص رقم ٧٢ في الإحماء الخاص بمباراة اليوم تخليدا لذكري شهداء الأهلي في أحداث بورسعيد.

٧: إدارة الأهلي قررت صرف ١٥٠ الف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز علي الاتحاد وعدت إدارة الأهلي بزيادة المكافأة في حال الفوز في مباراة اليوم.

٨: محمود الخطيب حرص على عقد جلسات منفردة مع بعض اللاعبين امثال محمد الشناوي وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكهربا وحسين الشحات ورامي ربيعه للشد من أزر اللاعبين.

٩: ظهر آثار التعب والارهاق واضحة بشدة على محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعد مباراة الاتحاد وأثناء تدريبات الفريق ولكن حرص على التواجد وسط اللاعبين لتشجعيهم وتحفيزهم.

١٠: كولر حذر لاعبو الأهلي من سرعات ومهارة لاعبي فلو منينسيني، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر جيدة في الخط الهجومي مثل كينو وميلو وكذلك المدافع مارسيلو.

١١: جمهور الأهلي طالب اللاعبين بالفوز بالبطولة وليس مجرد التأهل للنهائي حيث حمل لافتة كبيرة، بعنوان "الفوز بالبطولة شرف كبير نستحقه".

