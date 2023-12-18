نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار صعب لبرشلونة والسيتي وريال مدريد في نزهه.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث قرعة دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، والتي حملت مواجهات من العيار الثقيل للفرق المتأهلة في نسخة البطولة هذا العام.

ويرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الحفاظ على لقب البطولة في الموسم الماضي، عندما يخوض مباراة الدور الاقصائي أمام فريق كوبنهاجن الدنماركي.

- قرعة دوري أبطال أوروبا

بورتو × أرسنال.

نابولي × برشلونة.

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.

إنتر ميلان × أتليتكو مدريد.

بي إس في آيندهوفن × بروسيا دورتموند.

لاتسيو × بايرن ميونيخ.

كوبنهاجن × مانشستر سيتي.

لايبزج × ريال مدريد.

- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا