نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. من هو أغلى لاعب في مباراة اليوم بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسيطر حالة من التركيز الشديد على معسكر النادي الأهلي في الوقت الماضي، استعدادا لخوض مباراة هامة وحاسمة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وتحقيق إنجازا غير مسبوقا بالوصول إلى المباراة النهائية.

ونجحت كتيبة مارسيل كولر، في تخطي عقبة نظيره اتحاد جده السعودي في المباراة الأولى للمادر الأحمر، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي بدور نصف نهائي مونديال الأندية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- أغلى لاعب في تشكيل فلومينيسي أمام الأهلي

ويعتبر أندريه أحد نجوم فلومينيسي البارزين أغلى لاعب قي تشكيل الفريق البرازيلي من حيث القيمة التسويقية حيت تبلغ 25 مليون يورو.

كما بعتبر متوسط أعمار فلومينيسي 27.5 عاما، حيث يتواجد 7 لاعبين فوق سن الثلاثين و3 لاعبين تحت الثلاثين، بينما يتواجد لاعب واحد فقط في سن الأربعين.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

