نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يدرس إقامة معسكر مغلق للمصري ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يدرس علي ماهر المدير الفني للنادي المصري إقامة معسكر مغلق للفريق ببورسعيد خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة أبناء الدراويش.

يستأنف الفريق البورسعيدي مرانه اليوم الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية بعد العودة من الراحة السلبية.

قرر المدير الفني منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف مقابل لاشئ بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الموافق 1يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يبدأ المصري بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

