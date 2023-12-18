نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقميص فلومينيسي.. أحمد الطيب يستفز جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق النادي الأهلي، لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الاثنين.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور، عقب الفوز أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- أحمد الطيب يستفز جماهير الأهلي

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي اليوم صورة للمعلق المصري أحمد الطيب بقميص منافس الأهلي، فلومينيسي، موضحا أن رغم تأخر ترتيب الفريق في الدوري البرازيلي لا يمكن أن نصفه بالضعيف.

وأكد الطيب سابقا، أن فلومينيسي يضم العديد من النجوم القادرة على صنع الفارق، ولا يوجد حقيقة لم يتم تداوله بأنه فريق يضم عواجيز وكبار سن فقط.

فلومينيسي استطاع إقصاء ريفيربليت وبوكا جونيور من كأس ليبرتادوريس، ولن نذهب بعيدا الزمالك يحتل مراكز متأخرة في الدوري ونجح في إحراج النصر السعودي بكامل نجومه.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

