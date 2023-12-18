نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. رد مفاجئ من حسين الشحات على إيقاف نجم فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم حوارا مع الشحات، أكد من خلاله أن الأهلي لايركز على لاعب معين، وأن المارد الأحمر لديه مهمة الوصول إلى النهائي.



موعد مباراة الاهلى وفلوميسينى البرازيلي بكأس العالم للأندية

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.



وقال الشحات عبر الموقع الرسمي "فيفا": "محاولة إيقاف لاعب معين في صفوف فلومينينسي؟ الأهلي لا يمكنه التركيز على لاعب معين، لا في هذه المباراة ولا في أي مباراة أخرى".

وتابع: "كرة القدم لعبة جماعية، والتركيز على لاعب واحد قد يؤدي إلى تجاهل لاعب آخر يصادف أنه يلعب أحد أفضل مبارياته".

وأكمل: "يركز الأهلي دائمًا على ظهور الفريق بأكمله في أفضل حالاته، وأتمنى أن نكون جميعًا في حالة مثالية لتحقيق الفوز".

