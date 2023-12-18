حسين الشحات: لهذا السبب كانت مواجهة بايرن ميونيخ أصعب من ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة -

استعاد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكريات مشاركاته السابقة في كأس العالم للأندية، سواء مع المارد الأحمر أو فريق العين الإماراتي، في تصريحاته على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتنطلق بعد ساعات قليلة، مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

- الشحات يتحدث عن مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

وتحدث الشحات عن مواجهة بطل أوروبا في النسخ الماضية خاصة في مواجهة ريال مدريد أثناء وجوده ضمن فريق العين لأول مرة، وأعترف بوجود خوف في تلك المباراة، بدأنا المباراة بشكل جيد لكن في النهاية، أفلتت المباراة من أيدينا بسبب فارق الخبرة والجودة لأن ريال مدريد فريق عظيم".

وتابع:" ولكن من رأيي أود أن المباراة التي شهدت تحديا كبيرا كانت ضد بايرن ميونيخ، لقد كانوا فريقًا من نوع مختلف، ولعبوا كرة قدم جميلة. أحبوا حيازة الكرة والهجوم. كانت بداية تلك المواجهة صعبة للغاية، ولكن مع مرور الوقت، تحسنت الأمور قليلا".

