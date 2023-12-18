فوز جمهورية شبين والقناة وبترول اسيوط بالجولة 13 بدورى المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز جمهورية شبين والقناة و بترول اسيوط بالجولة 13 بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة ال13 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق جمهورية شبين على فريق النصر للتعدين بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم النصر للتعدين بهدف محمود تايسون في الدقيقة 28.

وتمكن شبين من تسجيل 3 اهداف عن طريق أحمد كابوريا هدفين في الدقيقتين 34 والدقيقة الاخيره من الشوط الأول.

وأضاف محمد سلامه الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وإدرك محمود تايسون الهدف الثاني له وللنصر التعدين.



- فوز فريق القناة مع فريق لافيينا بهدفين مقابل هد، تقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله سايكو في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وأضاف نادر عبد العاطي هدف لافيينا في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وإدرك سايكو الهدف الثاني للقناة في الشوط الثاني.



- فوز فريق بترول أسيوط على فريق ابو قير للاسمده بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم مصطفى صدفه للبترول في الدقيقة 7.

وتعادل ابراهيم جلال من ركلة جزاء في الدقيقة 37.



وأضاف ابو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



وتقام غدا 3 مباريات كالتالي

1- النجوم مع بتروجيت

2- دكرنس مع بروكسي

3- وى مع طنطا

ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 26 نقطة

2-حرس الحدود24نقطة

3- لافيينا 22 نقطة

4- غزل المحلة 22 نقطة

5- بترول أسيوط 22 نقطة

6-وادي دجلة 21نقطة

7- القناة 20 نقطة

8- السكة الحديد 19 نقطة

9- راية 18 نقطة

10-ابو قير للاسمده 16 نقطة

11-طنطا 16 نقطة

12-بروكسي 16 نقطة

13- دكرنس 15 نقطة

14- وى 14 نقطة

15- اسوان 14 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- جمهورية شبين 10 نقاط

18- مصر للمقاصة 9 نقاط

19-النجوم 9 نقاط

20-النصر للتعدين4 نقاط