نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. ناقد سعودي لـ "دوت الخليج الرياضي": حسين الشحات أيقونة الأهلي وسأشجع الأحمر أمام السيتي حال تأهله رغم عشقي للسيتيزنز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى الناقد السعودي الشهير خالد أبو غانم، على أداء حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباراة الماضية أمام اتحاد جده في كأس العالم للأندية 2023، والتي انتهت بخسارة العميد.

وحقق الأهلي فوزه الأول علي مونديال الأندية على حساب اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- أبو غانم يثني على الشحات ويتوقع صعود الأهلي أمام السيتي في النهائي

وصرح خالد ابو غانم للفجر الرياضي:" حسين الشحات أيقونة رائعة في تشكيل الأهلي دائما يسبب مشاكل لدفاع الخصم لاعب مميز جيدا، كما أن إمام عاشور أظهر مستوى جيد للغاية، بالإضافة أن دفاع الأهلي بالكامل مميز ويمتلك حارس عرين قوي ويطمئن له دور كبير في وصول الفريق إلى نصف النهائي.

وتابع:" الشناوي والشحات سيكونان نجوم المباراة".

وأشار:" انتزاع اللقب من مانشستر سيتي حلم كبير ولكن يجب أن ناخذ خطوة خطوة حتى تحقيقه، وسأشجع الأهلي في النهائي أمام السيتي رغم عشقي للفريق الإنجليزي".

وأختتم عن إدارة كولر للمباريات:" في كأس العالم للأندية أدار مباراة الاتحاد بكل احتراف وتميز درس خصمه جيدا ولعب على غلق جميع مفاتيح اللعب مدرب مخضرم".