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أحمد جودة - القاهرة - كشف إيميليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد أن مواجهتي الملكي أمام لايبزيج الألماني في دور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا لن تكونا سهلة.

ريال مدريد: لايبزيج خصم خطير

وأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم في مدينة نيون بسويسرا عن وقوع ريال مدريد في مواجهة مع لايبزيج الألماني.

وعن القرعة، قال بوتراجينيو في تصريحات صحفية:" لايبزيج خصم رائع، نعلم بالفعل ذلك فقد خضنا مباراتين ضدهم في الموسم الماضي، كانت الأمور متقاربة بيننا في الميدان خلال المباراتين".

وأضاف:" لايبزيج خصم خطير واللعب ضده سيكون صعب جدًا، المباريات لن تكون سهلة أبدًا ويجب أن نقدم مستويات عالية من أجل تجاوزه، هو فريق يتمتع بعقلية هجومية ويظهرون بشكل مميز".

وعن إصابة النمساوي ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي، علق بوتراجينيو قائلًا:" يجب أن نكون على استعداد تام، ينبغي أن نضع هدفنا الآن أمام أعيننا بتخطي لايبزيج والوصول للدور المقبل، ينبغي أن نتغلب على إصابة ألابا في هذا الوضع شديد السلبية".

واختتم بوتراجينيو تصريحاته قائلًا: "إنها الإصابة الثالثة الخطيرة التي تضرب الفريق في الموسم الحالي، وقت طويل سنكون فيه دون ألابا وميليتاو وكورتوا".