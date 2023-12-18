لاهاي ـ أ.ف.ب: بات أيندهوفن على بعد فوز واحد من رقم قياسي يحتفظ به منذ موسم 1988، بعد تحقيقه فوزه السادس عشر في 16 مباراة، الأحد على حساب ألكمار 4-0 في الدوري الهولندي لكرة القدم. ويتجه أيندهوفن الى اكتساح منافسيه في الدوري، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن فينورد روتردام الثاني وحامل اللقب، قبل مرحلة واحدة من انتهاء دور الذهاب. وكان أيندهوفن حقق 17 فوزاً متتالياً في موسم 1988، عندما قاده المدرب الفذّ جوس هيدينك الى احرز لقب كأس الأندية الاوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا راهناً). وليعادل رقمه السابق، يتعين على بطل الدوري الهولندي 24 مرّة الفوز على إكسلسيور روتردام، بعد استئناف الدوري اثر العطلة الشتوية، في 13 يناير.

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