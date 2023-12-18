اليوم.. اتحاد اليد يوقع اتفاقيات شراكة لإنشاء مراكز إعداد الرياضيين بالأندية

يساهم فـي نشر وتطوير اللعبة يوقع الاتحاد العماني لكرة اليد اليوم اتفاقيات شراكة لإنشاء مراكز اعداد الرياضيين مع 9 أندية بمختلف محافظات سلطنة عمان، وذلك في الحفل الذي سيقام في الساعة الثانية عشرة ظهرا بفندق وأجنحة أفاني مسقط بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية . وسيوقع الاتفاقية نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الدكتور سعيد الشحري رئيس الاتحاد مع رؤساء الاندية التسعة هي السيب والشباب ومجيس ونزوى وينقل وعبري ونادي عمان وصحم وصلالة . ويعد مشروع المراكز من أهم المشاريع التي يحرض عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الى تطوير كرة اليد العمانية واعداد جيل من الرياضيين يساهم في تطوير اللعبة وتكوين قاعدة قوية في الاندية بمختلف محافظات سلطنة عمان . وكانت المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي للمراكز انطلاقة في بداية شهر اكتوبر الماضي وفق الخطة الزمنية المحددة التي وضعتها اللجنة المشرفة على المراكز برئاسة العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المشرفة على مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد، حيث تستمر المرحلة الاولى لمدة (13) أسبوعا بواقع ثلاث حصص تدريبية في كل أسبوع، يتم خلالها إكساب اللاعبين وتطوير مجموعة من الخبرات المهارية والمعرفية والبدنية.

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