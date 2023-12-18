ذهبية لمنتخب السيف والمعمري يخطف الفضية والريسي ينتزع البرونزية بالفردي

فـي ثاني أيام بطولة العلا للأوتاد واصل منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد حصد الميداليات الملونة في ثاني أيام منافسات بطولة العلا لالتقاط الأوتاد باللباس التقليدي والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات السعودية، عمان، قطر، الامارات، العراق، الأردن، روسيا، كندا، جنوب أفريقيا ، الكويت، وايران، حيث توج منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد بالميدالية الذهبية للسيف وحصل متسابق منتخبنا الوطني صفوان بن زيد المعمري على الميدالية الفضية ومتسابق منتخبنا الوطني حمد بن سيف الريسي على الميدالية البرونزية في الفردي بالسيف

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة المتسابق حمد بن ناصر الريامي والمتسابق صفوان بن زيد المعمري والمتسابق حمد بن سيف الريسي والمتسابق وليد بن زاهر الشريقي والمتسابق عاهد بن خميس البلوشي، ويشرف على تدريب المنتخب منصور بن علي المحروقي ومساعده هلال بن حسن البلوشي ومدير المنتخب محمد بن سالم المالكي. وشهدت البطولة في يومها الثاني منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة جاءت نتائج الفرق بحصول منتخبنا الوطني على الميدالية الذهبية والمنتخب العراقي حقق الميدالية الفضية وحقق المنتخب الإماراتي الميدالية البرونزية، وعلى المستوى الفردي تمكن متسابق منتخبنا الوطني صفوان بن زيد المعمري من خطف الميدالية الفضية، فيما حقق متسابق المنتخب العراقي أسامة ليوا الميدالية الذهبية، وتوج بالميدالية البرونزية متسابق منتخبنا الوطني الكويتي حمد بن سيف الريسي.

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