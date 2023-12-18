أهلي سداب وصحار يسعيان للظفر بالكأس الغالية

فـي نهائي كأس جلالته للهوكي

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – يرعى معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط مساء اليوم المباراة النهائيـة لمسابقة كأس جلالة السُّلطان للهـوكي لعام 2023، والتي تجمع ناديي أهلي سداب وصحار على أرضية ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وجاء تأهل ناديي أهلي سداب وصحار لنهائي المسابقة، بعد فوز أهلي سداب على نادي صلالة 2/‏1 في لقاء مثير بين الفريقين قبل أن تحسم خبرة أهلي سداب النتيجة لصالحه، من جانبه تأهل نادي صحار للمباراة النهائية وذلك بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 4/‏5. وأقيم اللقاءان على أرضية ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر. وكان نادي النصر قد تُوِّج بلقب النسخة الـ52 عام 2022 من مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي، بعد فوزه على نادي أهلي سداب 5/‏2 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

10 أندية

شارك في هذه النسخة من المسابقة 10 أندية، هي: أهلي سداب والسيب وصحار والاتحاد ومرباط والنصر ومسقط وصلالة وظفار وصحم، وخلال هذه النسخة من المسابقة قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني للهوكي إقامة نظام جديد، حيث تمَّ تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين (مجموعة النخبة ومجموعة التحدي)، وجاء تقسيم الفِرق إلى مجموعتين بناء على معايير التصنيف العام للأندية المشاركة بمسابقات عام 2022، وكذلك الدَّوْري العام للهوكي 2023، وحسب التحديثات الأخيرة في المسابقات الدولية المعمول بها في الاتحادين الآسيوي والدولي، من حيث إتاحة الفرصة لجميع الفرق، وقضى نظام المسابقة بأن تتبارى الفِرق فيما بينها بنظام الدَّوْري من دَوْر واحد لتحديد ترتيب الأندية بكلِّ مجموعة، وتتأهل للأدوار النهائية الفِرق الثلاثة الأولى من مجموعة النخبة، ويتبارى رابع مجموعة النخبة مع ثاني مجموعة التحدي، وخامس مجموعة النخبة مع أول مجموعة التحدي، والفائزان يتأهلان للأدوار النهائية، وفي إطار حرص الاتحاد العُماني للهوكي على تطوير المسابقة الغالية، فقد استقدم الاتحاد العُماني للهوكي مديرًا للبطولة ومديرًا للحكام الأجانب لصقل وتطوير الحكام الدوليين والدرجة الأولى، بالإضافة لحكمين أجنبيين يشاركان مع الحكام الوطنيين في إدارة مباريات المسابقة.

السجل الذهبي

وتُعدُّ مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي من أعرق المسابقات المحلية التي انطلقت منذ عام 1971 والتي فاز بأوَّل نسخة منها نادي عُمان، وكذلك فاز بالمسابقة في أعوام 1972 و1973 و1974 قبل أن يفوز نادي الأهلي في 1975 بينما حصد النهضة على ألقاب 3 مواسم متتالية أعوام 1976 و1977 و1978، ثم فريق الشرطة عام 1979، ثم عاد النهضة وتُوِّج بموسمين 1980 و1981، قبل أن يتألق نادي مطرح ويتوَّج بلقب الكأس في ثلاثة مواسم 1982 و1983 و1984 تبعه نادي سداب عام 1985 ثم عاد نادي مطرح وتُوِّج بموسم 1986 ونادي عمان 1987 ثم نادي مطرح 1988، قبل أن يبدأ نجم نادي السيب بالظهور على ساحة اللعبة ويتوَّج بأوَّل لقب له موسم 1989 ثم نادي سداب 1990، وعاد نادي السيب بالتألق ويحسم لقب الكأس لأربعة مواسم متتالية أعوام 1991 و1992 و1993 و1994، وعاد نادي سداب للظهور وفاز بلقب 1995، بينما حصد السيب عامي 1996 و1997، وفي عام 1998 تُوِّج نادي سداب، قبل أن يظهر نادي البستان ويحصد لقب 1999 تبعه فوز نادي السيب بعامَي 2000 و2001 وفي عام 2002 تُوِّج نادي سداب اللقب، وعاد السيب ليتوَّج باللقب عام 2003 ثم نادي مسقط 2004 قبل أن يفوز نادي أهلي سداب بلقب 2005 وظهر بطل جديد على ساحة مسابقة الكأس وهو نادي النصر الذي استطاع من الفوز بلقب المسابقة في عامي 2006 و2007 وحصد نادي عمان لقب موسم 2008 قبل أن يتوَّج النصر بعامَي 2009 و2010 وعاد نادي أهلي سداب لمنصَّة التتويج وتمكَّن من الفوز بلقب عامَي 2011 و2012 قبل أن يعود النصر بقوة ويحصد موسمَي 2013 و2014 وعاد أهلي سداب وفاز بموسم 2015 ثم ظهر السيب في عام 2016 وتوِّج بمسابقة الكأس، إلَّا النصر حصد موسم 2017 تبعه فوز أهلي سداب بعام 2018 ثم عاد النصر وتُوِّج بعام 2019، بينما تُوِّج نادي أهلي سداب بموسم 2020، بينما ظهر بطل جديد وهو نادي صحار ويتوَّج بلقب المسابقة في عام 2021 قبل عودة النصر للتتويج بلقب 2022.

الجوائز المالية

سيحصل الفريق الفائز بلقب المسابقة على الكأس و(30) ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها (40000) ريال عُماني، فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على (30) ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها (25000) ريال عُماني، فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على الميداليات البرونزية ومكافأة مالية قدرها (15000)، كما سيحصل كُلٌّ من (أفضل لاعب – الهداف – أفضل حارس) على هدية تذكارية ومكافأة مالية قدرها (100) ريال عُماني.

إحصائيات الهدافين

يتصدر محترف نادي السيب عبدالوحيد أشرف قائمة هدَّافي المسابقة حتى قبل المباراة النهائية اليوم وذلك برصيد 6 أهداف، بينما سجَّل كلٌّ من أكرم عاشور (النصر) وصلاح السعدي (أهلي سداب) وأحمد النوفلي (صحار) 4 أهداف لكُلٍّ مِنْهم، وسجَّل 3 أهداف كلٌّ من محترفي (صحار) محمد نصر ومارتن، ومحترف (النصر) بارديب سينج، وسند الفزاري (أهلي سداب)، أمَّا قائمة الذين سجَّلوا هدفين فتشمل كلًّا من أصيل المعيني ورشد الفزاري وعلي الزدجالي ومهنَّا الحسني وعمار الشعيبي والمحترفين ديف وعفان يوسف (أهلي سداب)، وخالد عادل وباسم خاطر (النصر)، ومحترف (مسقط) ياداف أجاي وخالد البطاشي وأحمد محمد (صلالة) والخضر النوفلي (صحار) وباسم خاطر (النصر)، وحفلت قائمة المسجِّلين لهدف واحد بكلٍّ من أشرف الناصري (أهلي سداب)، ومحمد البلوشي والحسن الحسني ومحمد اللواتي (السيب)، والأخوين حسين حاتم وحسام حاتم (صلالة)، وعبدالله عوض ونهيان طلال وأيمن فرج (ظفار)، وأسامة خميس ومحمود عاشور وأنور سعيد والمحترف جور سينج (النصر).

البطاقات

حصل عددٌ من لاعبي الأندية على بطاقات خضراء أثناء منافسات المسابقة، حيث حصل على بطاقتين سامي عوض والمحترف جور سينج (النصر)، وأمير المعشري (أهلي سداب)، بينما أشهر الحكام بطاقات خضراء واحدة لكلٍّ من ثاني هلال (النصر) ورشد الفزاري (أهلي سداب)، وقاسم الشبلي وعماد الحسني ووائل صنجور (السيب) ومبارك الشبلي وطلال محمد وأشرف سعيد (صلالة)، والخضر النوفلي ومحمد النوفلي ومعاذ العتيبي والمحترفين محمد نصر وسانجاي (صحار)، ومحمد الزدجالي وميثم الوهيبي وياداف أجاي (مسقط)، وأسامة رمضان ونهيان طلال وأشرف عبدالعزيز (ظفار)، وماجد الصريدي وعيسى الشكيلي ومرشد البطاشي والمعتز الكندي وسالم الصقري (صحم). وأشهر الحكام عددًا من البطاقات الصفراء للأندية، حيث حصل لاعب صحار خالد الحسني على بطاقتين، بينما حصل عددٌ من اللاعبين على بطاقة واحدة وهم: مبارك الشبلي (صلالة) وفيصل المعمري والمحترفان محمد نصر وسانجاي (صحار)، ومحمود الحسني وحمد الحسني وعماد الحسني ومحمد اللواتي (السيب)، وعبدالله نصيب وأشرف عبدالعزيز (ظفار) وعاصم الميمني (مسقط)، وديف محترف (أهلي سداب)، وبارديب سينج محترف (النصر). بينما حصل 3 لاعبين على بطاقة حمراء أثناء المنافسات وهم: محمد نصر محترف (صحار)، ولاعبا نادي (مسقط) حسين اللواتي وأحمد المعيني.