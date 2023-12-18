نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب على النحو التالي:

إيقاف فريد شوقي علي المرغني لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد منع فرصة محققة للخصم.

إيقاف اسلام السعيد عبد المقصود لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبة مباراة إنبي والإسماعيلي على النحو التالي:

إيقاف اياد العسقلاني شعيب السيد لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراتين وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

موعد انطلاق مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل

تقام مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل الأسبوع القادم قبل فترة التوقف الدولي القادم الخاص بمنتخب مصر.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

تنقل مباريات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.