نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال| أكبر بثلاث مرات من الأهلي.. شاهد القيمة التسويقية لنادي فلومينينسي البرازيلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب الإطاحة بالعملاق السعودي اتحاد جده من الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق أحداث مواجهة القلعة الحمراء أمام فلومينيسي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- القيمة السوقية لفلومينسي والأهلي

ورغم تاريخ الأهلي الكبير والفريق والذي يحمل العديد من الألقاب واللاعبين الكبار، إلا أن تعتبر القيمة التسويقية للفريق البرازيلي أكبر بأضعاف عن بطل إفريقيا، حيث تبلغ قيمة تسويق الفريق 107،6 مليون يورو.

حيث يتولى قيادة الفريق في الوقت الحالي فيرناندز نيديز، وهو أيضا الذي يعتبر المدير الفني للمنتخب البرازيلي في الوقت الحالي.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.