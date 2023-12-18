نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي ضد فلومينينسي، يترقب عشاق الستحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، الظهور الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها مكدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يلاقي المارد الأحمر فلومينينسي البرازيلي في الدوري نصف النهائي.

مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

وتأتي مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في ظروف إيجابية للمارد الأحمر، بعدما قدم مستوى كبيرا في مباراته الماضية أمام فريق اتحاد جدة السعودي المدجج بنجوم الكرة العالمية، على ملعبه ووسط جمهوره بعدما تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقم بوابة دوت الخليج تفاصيل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023، في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

تنطلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، في االثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق الـ18 من ديسمبر 2023، بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي وملعب المباراة

أعلنت مجموعة قنوات ssc السعودية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة مونديال الأندية 2023، عن نقل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في نصف النهائي، في اللقاء الذي يستضيفه استاد "الجوهرة المشعة" بجدة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفلومينينسي

ويتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومعلول ومحمد هاني، وبالوسط ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وثلاثي الهجوم كهربا والشحات وبيرسي تاو.

ويأمل النادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وملاقاة منافسه المحتمل مانشستر سيتي الإنجليزي.