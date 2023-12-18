نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يكشف مفاجأة في رحيل صلاح ودي بروين عن تشيلسي ويؤكد: أنا من طالبت التعاقد معه ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن السبب وراء رحيل الثنائي المميز، المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين، عن صفوف البلوز في المواسم الماضية.

وكان مورينيو قد واجه اتهامات عديدة من مشجعي تشيلسي بعد تفجر مستوى وتألق الثنائي عقب رحيلهم عن عملاق لندن.

- مورينيو يكشف سبب رحيل صلاح ودي بروين عن تشيلسي

وصرح مورينيو:" لم أكن سببا في رحيل صلاح عن تشيلسي، كيف وأنا من خضت حربا لجلبه، اللاعب كان في طريقه مت بازل إلى الأنفيلد مباشرة قبل أن أقنعه بالحضور إلى لندن، صلاح أراد الرحيل لأجل المشاركة في كل دقيقة وكذلك دي بروين".

وأكد:" سنوات الجميع عرف أن قرار رحيلهم عن تشيلسي كان صحيحا عكس قرارات اللاعبين الصغار المندفعة".

وتابع:" لأجل أن تصبح لاعبا أساسيا في تشكيل تشيلسي عليك دائما أن يكون أدائك ثابت ومميز وإلا انتظار الفرصة على دكة البدلاء وهو ما رفضة صلاح ودي بروين وخططوا للرحيل على سبيل الإعارة".

وأختتم:" رفضت رحيل اللاعب بشكل نهائي وفضلت خروجه للإعارة، لكن إدارة الفريق فضلت بيعه والاستفادة من قيمته".