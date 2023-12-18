نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يراوغ فلومينينسي.. تعديل "مفاجئ" في تشكيل الأهلي الليلة بنصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء تعديل وحيد عل تشكيلة الفريق التي ستخوض مساء اليوم المواجهة المهمة أمام فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي

ويخوض كولر مباراة اليوم أمام فلومينينسي بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومعلول ومحمد هاني، وبالوسط أكرم توفيق بدلا من كوكا ومروان عطية وإمام عاشور وثلاثي الهجوم كهربا والشحات وبيرسي تاو.

وأجرى مدرب الأهلي تعديلًا وحيدًا على تشكيل مباراته الماضية أمام اتحاد جدة والتي انتهت بالفوز بـ3 مقابل هدف لصالح العملاق القاهري، تتمثل في الدفع بالنجم أكرم توفيق بدلا من أحمد كوكا.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

تنطلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، في االثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق الـ18 من ديسمبر 2023، بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي وملعب المباراة

أعلنت مجموعة قنوات ssc السعودية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة مونديال الأندية 2023، عن نقل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في نصف النهائي، في اللقاء الذي يستضيفه استاد "الجوهرة المشعة" بجدة.