أهم مباراة لعبتها في كأس العالم للأندية؟.. حسين الشحات يختار بعيدًا عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن اختيار أهم مباراة لعبها في كأس العالم للأندية بعيدًا عن النادي الأهلي.

وأكد حسين الشحات في تصريحات عبر موقع الاتحاد الدولي: "أهم مباراة لعبها حسين الشحات في كأس العالم للأندية بعيدًا عن النادي الأهلي هي مباراة العين الاماراتي ضد الترجي التونسي وحصل على جائزة رجل المباراة وقتها وسجل هدف وحيد".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف واحد في دور ربع النهائي.

موعد مباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.

يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قنوات ssc sports المشفرة.