نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية لعبد الله السعيد قبل مواجهة بيراميدز وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز ولا بديل غيره من أجل التقدم خطوة أكبر في البطولة والبلوغ إلى المرحلة التالية من الدور الثاني لدوري الأبطال، موضحا أن لاعبي الفريق هدفهم الفوز، وتعاهدوا عليه، خاصة وأن بيراميدز قدم مواجهة قوية في الجولة الماضية بجنوب إفريقيا وكان قريبا من تحقيق الفوز في بريتوريا لولا عدم التوفيق في تسجيل الفرص المتاحة.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق بعدما قدم مواجهة قوية تكتيكيا في جنوب إفريقيا أمام صن داونز كان الأفضل فيها في كل شيء، وحاليا في القاهرة وعلى ملعبه من الضروري عدم خسارة أي نقطة، ومن المهم الفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب أكثر من بلوغ الدور الأكثر تقدما.

أوضح قائد بيراميدز أن الفريق بالفعل يعاني من غيابات كثيرة وآخرها غياب رمضان صبحي وأحمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرضا لها ومن قبلهما إسلام عيسى وإبراهيم عادل، ولكن المجموعة بالكامل على قدر المسئولية ولديها هدف واحد وهو الفوز مهما كانت الغيابات والكل على قلب رجل واحد للفوز في لقاء الغد وتأمين صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من الدور الثاني.

