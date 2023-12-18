عاجل.. تشكيل فلومينينسي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فيرناندو دينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الأهلي المصري، في لقاء ناري يجمع بينهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



تشكيل فلومينينسي الرسمي لمواجهة الأهلي

حارس المرمى: فابيو.

خط الدفاع: مارسيلو – فيليبي ميلو – نينو.

خط الوسط: مارتينيلي – أندري – باولو جانسو – جوجا.

خط الهجوم: كينو – جهون أدرياس – جيرمان كانو.

القناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد فلومينينسي

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، وتُبث عبر قناة SSC1 HD.

