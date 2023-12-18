الأهلي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأهلي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك":"الأهلي يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار".

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء على ملعب الجوهرة المشعة.

يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على فلومينينسي البرازيلي والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قنوات ssc sports المشفرة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية.