لابورتا يلمح للتعاقد مع بديل جافي في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة عن موقف النادي الكتالوني من التعاقد مع بديل لنجم الفريق المصاب جافي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية:" جافي يمنحنا التوازن في أرض الملعب وبكل أسف فقدناه في الوقت الذي كنا فيه بدأنا في الاستحواذ على الكرة ورغم ذلك لديّ ثقة في وصول الفريق لنقطة بعيدة هذا الموسم".

لابورتا يلمح للتعاقد مع لاعب وسط

وأضاف:" أظن أن هناك هامش في اللعب المالي النظيف لتعويض جافي، سنتأكد من ذلك وحينها سيكون لدينا بعض البدائل ولو تأكدنا من ذلك ففكرتنا الأساسية هي التعاقد مع لاعب وسط في يناير بنظام الإعارة".

وعن الثنائي جواو فيليكس وجواو كانسيلو، قال لابورتا:" نهتم بهما، سنرى ما سيحدث، هناك علاقة جيدة تربطنا بوكيل اللاعبين ومانشستر سيتي، أرى أن النهاية ستكون مرضية للجميع".

وعن بطولة دوري السوبر ليج، علق لابورتا قائلا:" سنفكر مع الاتحاد الأوروبي على طاولة واحدة، لو حصلنا على قرار المحكمة، ينبغي أن يكون هناك مشاركة من اليويفا في المسابقة ويمكن أن يرى المشروع النور في خلال عام أو عامين".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلًا: "نريد إنهاء الاحتكار في الكرة الأوروبية، البطولة الجديدة ستكون جذابة أكثر للجمهور بجانب الاستفادة الاقتصادية المستمرة لكل الأندية المشاركة".