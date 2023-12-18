المصري " 2006 " يفوز على بتروچيت 0/2 ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة المدير الفني أحمد نبيه على ضيفه فريق بتروچيت بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من البطولة، والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من علاء حسين، ابراهيم أبو المجد، يوسف أمان، بحضور الأستاذ محمد الفقي أمين صندوق النادي المصري.

المصري " 2006 " يفوز على بتروچيت 0/2

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الرابعة والثلاثين مواصلًا احتلاله للمركز الثاني في ترتيب المسابقة خلف فيوتشر المتصدر.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بعد شوط شهد سيطرة كبيرة من لاعبي المصري على منطقة المناورات.

وفي الشوط الثاني دفع أحمد نبيه بتغييراته التي قلبت موازين المباراة تمامًا، حيث دانت السيطرة تماما لأبناء بورسعيد خاصة في ظل تألق لاعبي خط الوسط وفي مقدمتهم نجم المباراة الأول اسلام رشدي، حيث أتيحت عدة فرص خطرة لمهاجمي المصري إلا أن التسرع وسوء الحظ حالا دون إحراز أية أهداف، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه سماع صافرة نهاية المباراة ينجح البديل أدهم العشري في إحراز هدف المباراة الوحيد وهدف خطف النقاط الثلاث للنسور الخضر ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بهدف للاشئ.



مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة ، عمر فاروق، عمر عرفة، عمرو منيا لخط الظهر، اسلام رشدي ، السعيد العشري ، محمد أيمن لخط الوسط، عمر جمعة ، أحمد فؤاد الفار، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من السعيد محمد، عبد الله شيحه، أدهم العشري.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.