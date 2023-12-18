نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. مشجع زملكاوي يتواجد في المدرجات لمساندة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة المستضيف لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، مشجع زملكاوي وسط جماهير أهلاوية لمساندة الأحمر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

والتقطت كاميرا المونديال في كأس العالم صورة لمشجع زملكاوي يرتدي تيشيرت الزمالك متواجد وسط جماهير اهلاويه لمساندة الفريق في لقاء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره وفلومينينسي البرازيلي على ملعب "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الربع نهائي من مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسني في نصف نهائي كأس العالم

وتبدأ صافرة الحكم لمباراة الأهلي ضد فلومينينسي والتي تقام اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فلومينيسني في كأس العالم للأندية

وتبث المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، ويتم التعليق على المواجهة بصوت المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.