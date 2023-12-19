موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره صن داونز، اليوم في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب 30 يونيو.

وستذاع مباراة فريق بيراميدز ضد نظيره صن داونز، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على قناة beIN Sports HD 8 المشفرة، وذلك بتعليق طارق حسن.

ترتيب بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد فريقي بيراميدز وصن داونز في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة كلا من مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويحتل فريق فريق صن داونز حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز 4 نقاط.