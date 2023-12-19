نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا في مونديال الأندية

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم للأندية. وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأوراوا، عبر قناة SSC HD1 بالإضافة إلي الحسابات الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الأهلي ينتظر الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

وخسر الأهلي أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.