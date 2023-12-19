تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد بيراميدز لمواجهة هامة، أمام صن داونر الجنوب افريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

يستقبل استاد الدفاع الجوي معقل بيراميدز، المباراة الهامة من أجل خطف النقاط الثلاث، في مجموعة يمتلك فيها الاندية الأربعة في المجموعة رصيد 4 نقاط.

بيراميدز حقق الفوز على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى، بينما تلقى خسارة غير متوقعة أمام نواذيبو الموريتاني بثنائية نظيفة، وتعادل سلبيا في بريتوريا أمام صن داونر الجنوب افريقي.

أصحاب القمصان السماوية، باتوا في أزمة حقيقية وذلك بعد إصابة أحمد الشناوي حارس المرمى بكسر في الضلع الأيسر ليغيب 4 اسابيع عن صفوف الفريق.

وأيضا خرج رمضان صبحي من المواجهة، بالتهابات في اوتار العضلة الخلفية ليخرج على اثرها من المواجهة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا



حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه، كريم حافظ، مهند لاشين، عبد الله السعيد.

الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونر في دوري ابطال افريقيا

وتنقل مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.