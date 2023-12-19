نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر 2023، منافسات الجولة السادسة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ويشهد اليوم العديد من المباريات الهامه الحاسمه في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، والتي يعد أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند، ضد نظيره نادي ماينز.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الدوري الألماني.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن x لايبزيغ (20:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند x ماينز 05 (22:30 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 5

مباريات اليوم كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون x فولهام (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2

تشيلسي x نيوكاسل يونايتد (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل إنطلاق منافسات اليوم

1- باير ليفركوزن - 39 نقطة.

2- بايرن ميونخ - 35.

3- أر بي لايبزيج - 32.

4- شتوتجارت - 31.

5- بروسيا دورتموند - 26.

6- فرايبورج - 24.

7- هوفنهايم - 23.

8- آينتراخت فرانكفورت - 21.

9- فولفسبورج - 19.

10- أوجسبورج - 18.

11- بروسيا مونشنجلادباخ - 17.

12- هايدينهايم - 17.

13- بوخوم - 16.

14- فيردر بريمن - 15.

15- يونيون برلين - 10.

16- كولن - 10.

17- ماينز - 9.

18- درامشتات 9