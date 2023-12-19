نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تشهد على العديد من المنافسات القوية بالفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، وذلك خلال السطور التالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي) 14 هدف

2- محمد صلاح (ليفربول) 11 هدف

3- سون هيونج مين (توتنهام) 10 أهداف

4- جارود بوين (وست هام) 9 أهداف

5- أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 أهداف

6- دومينيك سولانكي (بورنموث) 8 أهداف

7- هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) 8 أهداف

8- كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7 أهداف

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

1 جود بيلينجهام، ريال مدريد، 13 هدفًا.

2 بورخا مايورال، خيتافي، 10 أهداف.

3 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.

4 أرتيم دوفبيك، جيرونا، 8 أهداف.

5 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 8 أهداف.

6 إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 8 أهداف.

7 أنتي بوديمر، أوساسونا، 8 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- كيليان مبابي، (باريس سان جيرمان)- 15 هدفًا.

2- أكور آدامز، (مونبلييه)- 7 أهداف.

3- مصطفى محمد، (نانت)- 6 أهداف.

4- وسام بن يدر، (موناكو)- 6 أهداف.

5- تاكومي مينامينو، (موناكو)- 5 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الالماني

هاري كين بايرن ميونيخ 20 هدف

سيهرو جيراسي شتوتجارت 15 هدف

لويس أوبيندا لايبزج 10 هدف

يوناس ويند فولفسبورج 9 هدف

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي