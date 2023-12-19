نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز جيرونا على ألافيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ألافيش، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

حيث تمكن فريق جيرونا من تحقيق الفوز على نظيره ألافيس، بثلاثة أهداف دون رد، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني من جديد برصيد 44 نقطة.

وكان فريق ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد؛ ليتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز جيرونا على ألافيس

1- جيرونا 44 نقطة

2- ريال مدريد 42 نقطة

3- برشلونة 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 34 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 32 نقطة

6- ريال سوسييداد 30 نقطة

7- ريال بيتيس 27 نقطة

8- خيتافي 25 نقطة

9- خيتافي 25 نقطة

10- فالنسيا 20 نقطة

11- رايو فاليكانو 20 نقطة

12- أوساسونا 19 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

14- فياريال 16 نقطة

15- ريال مايوركا 15 نقطة

16- قاديش 14 نقطة

17- إشبيلية 13 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقطة

19- غرناطة 8 نقاط

20- ألميريا 5 نقاط