نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انفراجة كبرى داخل الزمالك بشأن أزمة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية، عن الانتهاء من أكبر المشاكل التي تضرب القلعة البيضاء في الموسم الحالي، وهي إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة والغرامات.

وتواصل مسؤولو الأبيض مؤخرا مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل تلك الأزمة.



- تطورات أزمة قيد الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، شبه انتهت بنسبة كبيرة للغاية وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " قيمة التحويل البنكي والتي تصل إلى 2 مليون و175 ألف دولار الخاص بالثلاثي سبورتنج لشبونة البرتغالي وبنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق ومستحقات كاراكاس الفنزويلي من آخر قسط من صفقة سامسون أكينولا مهاجم الفريق، تم الانتهاء منها".

وأردف أمير هشام: "خلال أسبوع على الأكثر سوف يتم الإعلان عن انتهاء إيقاف القيد، بعد الحصول على إفادة من الخصوم بالتحويل البنكي إليهم ثم مخاطبة فيفا الذي بدوره سوف يرفع الإيقاف".