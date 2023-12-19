نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر 2023، منافسات دور المجموعات من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويشهد اليوم العديد من المباريات الهامه الحاسمه في دور المجموعات من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي يعد أبرزها مواجهة بيراميدز أمام نظيره نادي صن داوانز.

وتذاع مباريات دور المجموعات من عمر بطولة كأس دوري أبطال إفريقيا، بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي X نواذيبو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

سيمبا X الوداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

بيراميدز X صن داونز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بيترو أتلتيكو X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أسيك ميموزا X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساء

الهلال السوداني X النجم الساحلي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6