نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مسئولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، العمل خلال الفترة الأخيرة، حول الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

برشلونة يستهدف التعاقد مع سونكو

وكشفت تقارير صحفية، حول اهتمام إدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع اللاعب مومودو سونكو، جناح فريق بي كيه هاكن السويدي، وصاحب الـ 18 عامًا.

وأكدت التقارير الصحفية على أن مومودو موهبة استطاعت أن تضع بصمتها في الكرة السويدية حيث سجل سبعة أهداف وصنع أربعة في الموسم الحالي، وهو ما جعل العديد من الأندية تعمل على التعاقد معه حيث يوجد بخلاف برشلونة لايبزيج وليفربول.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره نادي ألميريا، وذلك ضمن منافسات الجولة ال18، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

ويلتقي فريق برشلونة، مع نظيره نادي ألميريا، وذلك مساء غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق ألميريا، في المركز ال20 برصيد خمس نقاط.