نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة مانشستر سيتي وأوراوا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأوراوا، عبر قناة SSC HD1 بالإضافة إلي الحسابات الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويقوم التونسي رؤوف خليف وفارس عوض بمهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية.