نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. كولر يهاجم نجوم الأهلي ووكيل موديست يكشف حقيقة رحيله وتصرف مثير من جماهير اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة قاسية في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي بهدفين نظيفين، ليتأهل بطل أمريكا الجنوبية إلى المباراة النهائية.

ويواجه الأهلي في مواجهته القادمة، الفائز من مباراة اليوم بين أوراوا ريد الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، على تحديد المركزين الثالث والرابع.

- كولر يهاجم نجوم الأهلي

شن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، هجوما على لاعبي الفريق منتقدا إياهم بسبب الهزيمة أمام فريق فلومينيسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدفين نظيفين.

وأبدى كولر غضبه من إهدار الفرص السهلة والأهداف المحققة وعدم التزام بعض اللاعبين بالتعليمات.

- جماهير اتحاد جده تستفز الأهلي

أكد محمد شبانة عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، أن جماهير فريق اتحاد جده السعودي، حرصت على تشجيع نادي فلومينيسي البرازيلي في المواجهة التي جمعته بالنادي الأهلي في نصف نهائي المونديال.

- وكيل موديست يكشف حقيقة رحيله

وأكد وكيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، أن لا يوجد أي أساس من الصحة لطلب إدارة القلعة الحمراء، فسخ التعاقد مع موديست مشيرا أن اللاعب ليس له أي مستحقات متأخرة وينتهي عقده بنهاية موسم الدوري المصري.

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