نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي لديه مشكلة كبرى.. فما هي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أسباب خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم": "لن ألوم لاعبي الأهلي أو مارسيل كولر، المدير الفني، لأنهم قدموا مستوى جيدا خلال مباراة اتحاد جدة".

شوبير: الأهلي لعب مباراة كبيرة ولكن غاب التوفيق

وتابع: "الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام فلومينينسي في الشوط الأول، وأضاع فرصا كثيرة في الشوط الثاني، لكن التوفيق لم يكن معنا".

وأوضح شوبير أن الأهلي لديه مشكلة بدنية كبيرة، بسبب اللعب خلال 3 أيام فقط، قائلًا: "الأهلي مش متعود على كده، لكن العالم كله أصبح يلعب بتلك الطريقة".

مدرب فلومينينسي السابق: ركلة الجزاء غير صحيحة بنسبة 60%

أكد باولو كامبوس، المدير الفني السابق لفريق فلومينينسي البرازيلي، أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق البرازيلي أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية غير صحيحة بنسبة 60%.

وقال باولو كامبوس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "اللياقة البدنية للأهلي انخفضت في الشوط الثاني، وفلومينينسي تمكن من تسجيل الهدف الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء".

وعلق مدرب فريق فلومينينسي السابق، على ركلة الجزء، قائلًا: "ركلة جزاء فلومينينسي صحيحة بنسبة 40%، وسجل منها الهدف الأول، والأهلي تأثر مستواه في الشوط الثاني بسبب مباراة اتحاد جدة الماضية".

وكان فلومينينسي البرازيلي قد تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.