نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من كولر قبل موقعة برونزية المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سامي قمصان المدرب وياسين ميكاري محلل أداء الفريق، بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قرار عاجل من كولر قبل موقعة برونزية المونديال

ويحضر قمصان ومكاري المباراة المرتقبة مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية وذلك من أجل دراسة الفريق الخاسر المنتظر مواجهته الجمعة المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة المونديال.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمس أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي الجمعة المقبل لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي البطولة.

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.