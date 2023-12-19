نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الكاف بعد ضياع حلم الأهلي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالسعودية، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر 0-2.

"كاف": أحلام الأهلي تبددت بطريقة مؤلمة في مونديال الأندية

وذكر موقع "كاف" أن الأهلي الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي عقب فوزه بلقب النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبددت أحلامه في حمل كأس البطولة بطريقة مؤلمة عقب خسارته 2-0 أمام فلومينينسي، بطل كأس أندية أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس)، في المربع الذهبي للمسابقة العالمية.

وأشار "كاف" إلى أنه رغم البداية الرائعة للأهلي في اللقاء، الذي جرى على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، إلا أن لاعبيه لم يتمكنوا من استغلال تألقهم لا سيما خلال الشوط الأول من المباراة، ليتفوق عليهم فلومينينسي في النهاية وصعد على حسابهم للمباراة النهائية، ليلتقي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، التي تجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتأتي تلك الخسارة لتكرس الأندية البرازيلية عقدتها في لقاءاتها أمام الأهلي في مونديال الأندية، بعدما تغلبت على الفريق الأحمر للمرة الخامسة، خلال 6 مواجهات جرت بين وبين نادي القرن في إفريقيا في البطولة.

يذكر أن الأهلي سيلتقي يوم الجمعة القادم مع الخاسر من لقاء مانشستر سيتي وأوراوا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال، حيث يتطلع الفريق المصري للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة، بعد نسخ 2006 و2020 و.2021