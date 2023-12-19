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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر الكواليس داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالسعودية، بعد الهزيمة من فلومنينسي البرازيلي أمس، في بطولة كأس العالم للأندية.

اخر كواليس معسكر الاهلي عقب ضياع حلم نهائي المونديال



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعبين عادوا بعد المباراة مباشرة لفندق الإقامة وتناولوا وجبة العشاء، قبل أن يجتمع بهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في جلسة استغرقت دقائق، وطالب خلالها اللاعبين بغلق ملف مباراة الفريق البرازيلي والتركيز على المواجهة القادمة.

وتابع، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لم يجتمع مع اللاعبين أمس عقب نهاية المباراة كما تردد، لكنه طالب كولر وجهازه المعاون بضرورة تحقيق البرونزية، من أجل مصالحة الجماهير.



وواصل، أن الخطيب أبلغ خالد بيبو مدير الكرة، بتأجيل توقيع أي عقوبة على اللاعبين، حتى بعد نهاية بطولة السوبر للأبطال، المقرر انطلاقها خلال أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.



واختتم، أن الفريق سيبدأ استعداداته للمواجهة القادمة مساء اليوم بصورة طبيعية، وتم غلق ملف مباراة فلومنينسي بشكل نهائى.

وكان الأهلي قد خسر من فلومنينسي البرازيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم للأندية، على الأراضي السعودية.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من: