نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيع: أزمة هجوم الأهلي ليست وليدة اللحظة وموديست أول الراحلين في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى رامي ربيع نجم الأهلي الأسبق، باللوم على إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، بسبب التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، والذي لم يقدم أوراق اعتماده مع المارد الأحمر حتى الآن.

وقال رامي ربيع، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "كان لا بد من إدارة التعاقد بالنادي الأهلي، توفير مهاجم جيد قبل الذهاب إلى بطولة كأس العالم، خاصة وأن موديست منذ قدومه لم تظهر بصمته، وكان متوقعا ما هو ظهر عليه مؤخرا".

وأضاف لاعب الأهلي الأسبق: "أزمة الأهلي الهجومية ليست وليدة اللحظة، بالتأكيد لا خلاف على إمكانات حسام حسن أو شادي حسين، مع ذلك لم يحالفهم التوفيق منذ قدومهم لذلك رحلوا، ما ينقص لجنة التعاقدات في الأهلي هو العين الثاقبة، والتعاقد مع لاعبين قادرين على قيادة الفريق".

وأشار ربيع: "أعتقد أن رحلة أنتوني موديست القصيرة انتهت مع النادي الأهلي، وسيكون أول الراحلين عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ظهوره الباهت منذ قدومه".

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