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أحمد جودة - القاهرة -



يدخل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج فى مواجهة نارية فى السادسة مساء اليوم فى ختام البطولة الإفريقية أمام فريق KPA الكينى الذى خالف كل التوقعات وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق R.E.G الرواندى القوى 101/97، والتى كانت تشير كل التوقعات إلى وصوله للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب الإفريقى.

الليلة.. سلة سبورتنج فى مواجهة نارية مع بطل كينيا بنهائي البطولة الإفريقية للسيدات

وعكف محمد محروس المدير الفنى لفريق سبورتنج ومعه كل عناصر الفريق على مشاهدة كل مباريات المنافس السابقة للسيطرة على مجريات الأمور حتى لاتحدث أى مفاجآت، وذلك لدراسة نقاط القوى والضعف فيه، رغم مواجهة سبورتنج للفريق الكينى فى دور المجموعات، إلا أن الجهاز الفنى يعتبر المباريات فى الدور الأولى لا تعبر عن قوة أو ضعف الفريق، لأن الحال يختلف عند الوصول للمباراة النهائية التى تفصله عن الفور بالبطولة.

وقام ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس الادارة وشهاب قاسم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس الإدارة بالإجتماع مع اللاعبات والجهاز الفنى لحثهم على بذل أقصى جهد من أجل التتويج باللقب للعام الثانى على التوالى وهذا لم يحققه أى فريق مصرى من قبل، اوواى فريق أخر فى القارة السمراء

وعد نائب رئيس النادى اللاعبات بعد اجتماعه مع أحمد حسن رئيس النادى بصرف مكافآت إضافية بخلاف ماتنص عليه اللائحة الداخلية للنادى فى حالة تحقيق لقب البطولة الليلة.

وفى الوقت نفسه تقام اليوم 3 مباريات حيث يلعب الفريق الرواندى R.E.G مع فريق INTERCLUPE الأنجولى على المركزين الثالث والرابع فى حين يلتقى فى مباراتى تحديد المراكز من الخامس للثامن فريق Equity Bank الكينى مع Customos الكاميرونى

وغادر الفريق الكاميرونى اوفردوس الطرف الثانى فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن فندق الإقامة قبل مواجهة فريق دوالا التى كان مقرر إقامتها فى التاسعة والنصف من صباح اليوم وبذلك يعتبر منسحبا ليحصل على المركز الثامن فى حين حصل دوالا المركز السابع فى الترتيب العام للبطولة.

وقال المهندس ممدوح حسنى إن مباراة اليوم مصيرية للاعبات والجهاز الفنى ومجلس الإدارة نظرا لأن الفوز فى النهائي يجعل سلة سبورتنج متربعة على أندية القارة السمراء خلال عامين متتاليين فى إنجاز لم يحدث من قبل لأى نادى إفريقي، مشيرا إلى أن لقاء سبورتنج الليلة مع الفريق الكينى يختلف تماما عن لقائهما الأول فى دور المجموعات والذى فاز فيه سبورتنج بفارق يتجاوز 30 نقطة مما يضع ضغوطا على اللاعبات لتكرار هذا الفوز بفارق كبير، معلنا أن مباريات الأدوار الأولى تختلف عن المباريات النهائية لرغبة الفريق الكينى فى رد الاعتبار.

يمثل فريق سلة سبورتنح للسيدات فى البطولة اللاعبات ريم موسى، وهاجر عامر، ومنار إيهاب، ديستني بيتس، وأسرار ماجد، وجينا حلمي، ونور طلعت - نادين ياسر، ونورهان فؤاد، وياسيني ديوب، وسييرا ديلارد، وفاتو دياني.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى، محمد محروس مديرا فنيا، والدكتور مصطفي فكري مدربا عاما، ومصطفي جامع مدربا، وجانيت السباعي مديرة إدارية، ومحمد جابر إداريا وإحصائيا، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وأسماء عوض طبيبة.