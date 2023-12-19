نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. مانشستر سيتي وأوراوا.. ماذا قدم بطل أوروبا أمام الأندية اليابانية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره فريق أوراوا الياباني، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي؛ مع نظيره فريق أوراوا الياباني، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي مع الأندية اليابانية

ولعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراتين وديتين، مع نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وفاز خلالهم الفريق السماوي.

كما خاض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أولى مبارياته على ملعب نيسان الياباني في 27 يوليو 2019، وفاز ثلاثية مقابل هدف.

وفاز فريق مانشستر سيتي كذلك في مباراته الثانية بنتيجة 5-3، ببطولة التحدي العالمي للدوري الياباني، على ملعب اليابان الوطني، يوم 23 يوليو 2023.

وسجل فريق مانشستر سيتي 8 أهداف في مرمى فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني، حتى الآن، بينما تلقى الفريق السماوي 4 أهداف فقط.

وكان النجم النروريجي إيرلينج هالاندمهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هداف الفريق، أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في المباراتين الوديتين بهدفين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني عبر قناة SSC1 HD.

