نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس لجنة الحكام السابق: مارتشينياك تغاضى عن طرد جون أرياس وهناك ركلة جزاء صحيحة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق توفيق السيد نائب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، التي أقيمت مساء أمس الإثنين بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وقادها الحكم الدولي البولندي شيمون مارتشينياك.

وقال توفيق السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "ركلة جزاء فلومينينسي والذي تحصل عليها مارسيلو فييرا صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط لاعب الأهلي بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه، ولكن هذه اللعبة ليست أصعب من لعبة صانع ألعاب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاحتسابها، وكان لا بد من احتساب ركلة جزاء الأهلي مثلما احتسبت ركلة جزاء فلومينينسي".

وأضاف نائب لجنة الحكام السابق: "كان يجب على حكم المباراة طرد الكولومبي جون أرياس، وهناك مخالفتين على اللاعب يستوجبان الحصول على كروت صفراء وطرده من اللقاء، هناك مخالفة واضحة له مع ياسر إبراهيم تستحق الكارت الأصفر، ثم تدخل قوي آخر مع إمام عاشور يستحق الحصول على الكارت الأصفر الثاني، معيار احتساب الأخطاء عند مارسينياك مختلف في المباراة".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

