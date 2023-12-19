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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: 3 صفقات لتشيلسي في يناير.. ماركا: معركة نابولي وبرشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
بيلد
تيرزيتش يريد استبدال اديمي..اصابة قوية تعرض لها نجم دورتموند
ذا صن
تشيلسي يريد شراء 3 لاعبين في الانتقالات الشتوية، ومن بينهم مهاجم شاب سيكلف خزائن النادي 100 مليون باوند
كورييري ديلو سبورت
يمكن فعلها
ديربي دييجو بين نابولي والبارسا والانتر بمواجهة سيميوني
لاتسيو هو الوحيد الذي يرتجف.. ماتزاري غيّر كل شيء
ماركا
ريال سوسييداد امام باريس سان جيرمان.. نابولي في لقاء قوي امام برشلونة
ريال مدريد امام لايبزيج.. اتلتيكو مديد امام انتر ميلانو